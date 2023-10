KALLIS LÕBU! ⟩ Sisuloojad Martti ja Liina Ariadne paljastasid, kui palju läks maksma USAsse kolimine

Muusikud Liina Ariandne Pedanik ja Martti Pedanik pühkisid selle suve algul kodumaa tolmu jalgadelt ning on nüüdseks end sisse seadnud Ameerikas. «Kui sa kogud raha nii kaua ja näed, kuidas see nii kiirelt ära läheb, siis see on täitsa valus,» sõnab Liina paari ühises taskuhäälingus.