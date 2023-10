Kui inimese vaimne ja emotsionaalne seisund ei ole korras, võib tema päikesemärk väljenduda hoopis nii. Vaatame üle, mida see iga tähemärgi puhul tähendab.

Vahel võib sodiaagimärk aidata mõista inimese kohta midagi väga olulist - nimelt, kas teda vaevab sisemiselt mingi suur mure või kurbus, mida ta hoiab salajas. Iga sodiaagimärgi puhul on omad ohumärgid, mis viitavad, et midagi on temaga korrast ära.