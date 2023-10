Heelia Sillamaa pidi ootamatul põhjusel kauaoodatud puhkusereisi perega ära jätma

Sisulooja sõnul segasid kõigepealt lennuliiklust suured tormituuled. «Näiteks ei saanud mitmed tuttavad eestlased Londonist õigel ajal tagasi koju tulema, mis tekitas minus elus esimest korda hirmu, et mis saab siis, kui ka minu lennud lükatakse 24 tundi edasi ja ma ei pääse koju laste juurde. Kui lapsed oleksid suuremad, ei oleks mingit probleemi, aga pisem poeg on alles poole aastane ja üle 24 tunni ei laseks mu süda temast eemal olla,» tunnistab ta.

«Kui minu lennu aeg oli juba päris lähedal, kuulsime hommikul sõbralt, et üks Londoni lennujaam on põlema läinud,» räägib Heelia. «Jõudsin veel nalja teha, et «tahad näha, tegemist on kindlasti selle lennujaamaga, kuhu mina pidin minema». Ja muidugi tuli välja, et nii oligi!»