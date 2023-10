Kodumaa tolmu jalgadelt pühkinud maratonijooksja Riine Ringi: lõpetasin suitsetamise päevapealt ja hakkasin jooksma

«Ma arvan, et läheb hästi, sest olen kõvasti pingutanud, ning loodan, et see kümme kuud tasus ära,» räägib avameelselt Pärnumaa neiu Riine Ringi «Roaldi retked» saates. Riine kolis saatuse tahtel Austraaliasse, jättis päevapealt suitsetamise ja pidutsemise maha ning hakkas kõigile üllatuseks maratonijooksjaks!