Päikesevarjutuse fookuseks on uue tasakaalu leidmine - nii suhetes, kui ka elus üldiselt. Enne asjade uutmoodi paika loksumist toimub aga tavaliselt nende paigast lahti loksutamine ning sellepärast kogetakse varjutuste perioodi alati suuremal või vähemal määral raputavana. See on intensiivne aeg, mil juhtub väga palju ning muutuvad asjaolud ei võimalda kellelgi loorberitele jääda.