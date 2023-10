GALERII ⟩ Kirsti ja Merily Timmerit ootab kokasaates katsumus, mida ei osanud isegi kaardid ette näha

Kui eelmise saate võitjapaarile Kirstile ja Merilyle saladuslik tooraine taaskord lauale pannakse, ei oska ennustajad aimatagi, mis neid ees ootab. Kui saatejuht Robert Rool läikiva kupli üles tõstab ja selgub, et seal all on suur ja priske kala, ei suuda ema ja tütar oma imestust varjata. «See peaks olema lõhefilee! Ma ei ole mitte kunagi tervet kala katki lõiganud!» tunnistab Kirsti Timmer. «Mina ka mitte,» nõustub Merily ja ütleb, et soovib koju minna.