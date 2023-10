GALERII ⟩ Armuvalu, kassi-hiire mäng ja uued katsumused – «Naised vormis» tuleb taas!

Paraku võtab ainukesena oma traumat tõsiselt Priit ( Ott Lepland ), kes hakkab usinasti teraapias käima. Priit on üldse üles ootamatult taiplik, kui märkab Martini ( Veiko Porkanen ) armuvalu veel enne, kui tema ise seda mõistab.

Kadri rolli kehastav näitleja Kristel Aaslaid on hooaja eel elevil: «Oodata on põnevaid uusi juhtumeid ja omavahelisi põrkumisi – nii kentsakaid kui ka tõsiseid. Hea laia pintsliga hooaeg!» Kogu jaoskond on Kadri pärast mures, sest ta pole enam päris tema ise.