TAGASI VILLASSE ⟩ Tutvu populaarse suhtesaate värske hooaja osalistega

Foto: Pressifotod

Shaq Muhammad

Vanus: 24

Kodulinn: London

Amet: lennujaama turvaametnik

«Mul ei ole eelmiste suhetega kõige paremini vedanud. Mõtlesin, et miks mitte olla päikese käes ja kohtuda oma elu armastusega? Loodetavasti lahkun saatest oma tulevase naisega. Inimene, kellega ma loodan ühel päeval abielluda. Loodetavasti on ta villas. Ma saan inimestega üldiselt läbi. Olen armastusväärne inimene. Ma ei kiirusta suhtesse, kui ma ei tunne, et see on minu jaoks õige. Ma ei ütle, et peate igasse lahtrisse linnukese märkima, me lihtsalt peame vibreerima ja olema samal tasemel.»

Foto: Pressifotod

Ron Hall

Vanus: 25

Kodulinn: Essex

Amet: finantsnõustaja

«Ma arvan, et see on parim saade armastuse leidmiseks. Ma olen praegu 25 ja ma olen alati mõelnud, et abiellun näiteks 27-aastaselt… see aeg on nüüd kohutavalt lähedal. Nüüd on mul hea võimalus end sellesse keskkonda sundida. Ma tahan olla saates loomulik ja mina ise, mõnusalt aega veeta ja mälestusi luua. Ma arvan, et inimesed naudivad minu seltskonda.»

Foto: Pressifotod

Olivia Hawkins

Vanus: 27

Kodulinn: Brighton

Amet: ringitüdruk ja näitleja