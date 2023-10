«Kuna nad olid kahtlased niigi, siis jälgisin neid eri laua otstes olles rohkem kui raha,» jagab Kaire ühismeedias juhtumit Mustakivi laadal, kus ta valeraha lõksu langes. «Politsei saab pea iga kuu teateid, et keegi on teenuse või kauba eest tasunud võltsimistunnustega pangatähtedega,» ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo vanemkomissar Marju Tooming ja lisas, et kui valeraha käideldakse käibele laskmise eesmärgil, on see kriminaalkorras karistatav.