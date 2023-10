«Pealtnägijale» tunnistas Terviseameti asejuhi Mari-Anne Härma, et nende jaoks on tegu esmakordse juhtumiga, kus keegi Eestis väikelaste ümberlõikamisega tegeleb. Härma sõnul võib protseduuri läbi viia vaid arst, kellel on kirurgina tegutsemise õigus ja vastav tegevusluba.