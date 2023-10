Elu24 fotograafi kaamerasilma ette jäi Tallinna vanalinnas Vene saatkonna ees keelualal parkinud diplomaatilise numbrimärgiga sõiduk, kellele reeglite rikkumise tõttu ka trahv välja kirjutati. Tähelepanuväärne on aga see, et auto pargiti otse keelumärgi all.