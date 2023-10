Murdunud puud Kadrioru pargis. Pilt on illustreeriv.

Möödnud nädalavahetusel räsis kogu Eestit tugev torm. «Kindlustusele on tänaseks esitatud pea 150 kahjuavaldust kogusummas 340 000 eurot,» kommenteerib tormi tekitatud kahjusid ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts. Ka Swedbank P&C Insurance’st sõnatakse, et esialgne hinnanguline kahjusumma on kokku ligi pool miljonit eurot.