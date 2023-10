Pikima staažiga riigikogu liige Eiki Nestor: viimane lollus, mis ma nägin, oli, kui…

«Kui valimised tulid, siis Marju ütles, et tule kandideeri riigikokku. Ütlesin, et mind ausalt ei huvita see, sest tahtsin oma armsas ametiühingus edasi olla,» räägib pikima staažiga riigikogu liige Eiki Nestor ETV saates «Pealtnägija», kuidas ta lõpuks veetis parlamendis 23 aastat, mis on ka Eesti rekord.