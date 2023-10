KLÕPS ⟩ «Usun, et neid veel tekib!» Brigitte Susanne Hunt kergitab ilmuvalt raamatult saladuseloori

Juba sel reedel toimub Brigitte Susanne Hundi raamatu- ja filmiesitlus klubis Hollywood. «Ma olen terve nädala tundnud rahu, sest kõik on paika loksunud. Raamat, film ja üritus juhtus nagu iseenesest,» muljetab Hunt oma ühismeedia postituses.

Uurisime Hundilt endalt, kas ta oleks uneski osanud ette näha, et raamat niivõrd populaarseks osutub. «Üks suur caps lock'is «Ei»,» vastab ta kiirelt ja lisab, et tagasiside on olnud siiani fantastiline.