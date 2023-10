Ekspert: Eesti-Soome gaasitoru plahvatuse tekitamiseks oleks piisanud 100 kilogrammist trotüülist

Soome piirivalve fotol on näha, kuidas Soome piirivalve avamerepatrull-laev Turva valvas 11. oktoobril 2023 Soome lahes koha lähedal, kus on kahjustatud Balticconnectori gaasijuhe.

Norra seismoloogiauuringute instituut Norsar teatas, et Läänemeres Soome ja Eesti vahelise gaasitoru Balticconnectori lähedal tuvastatud tõenäolise plahvatuse tekitamiseks oleks piisanud umbes 100 kilogrammist trotüülist. See on oletus, rõhutas Norsari tegevjuht Anne Strömmen Lycke.