FOTOD ⟩ Sünnipäeva tähistav Liisa Leetma: see aasta pani proovile kogu mu jõu, elus õpitu, ootused ja lubadused

«Viimane eluaasta pani proovile kogu mu jõu, kõik elus õpitu, ootused ja lubadused, mis olen endale andnud. Sellel aastal sai silmitsi seistud enda suurimate hirmude, traumade ja varjukülgedega. But I’ve made it out! (Aga ma sain sellest võitu – toim),» nendib sünnipäeva tähistav suunamudija Liisa Leetma Instagrami tehtud sügavamõttelises postituses.

«Tänane sünnipäeva hommik äratas mind see-eest kõige ilusama kingitusega üldse — rahu ja teadmine, et see suur ja lõputuna näiv peatükk on lõppenud,» nendib ta. «Kihisen õnnest ning tänutundest, et olen selline järeleandmatu sõdalane, kui asi puudutab mu sisemist rahu, et olen nii julge, nii tähelepanelik ja armastav enda suhtes, et ma lihtsalt ei lõpeta enne kui olen kooskõlas sellega, kes ma olla soovin ja mis on minu kõrgeim olemus!»

Liisa kirjutab, et täna ta tähistab, ja just seda, et on siin sellisena, nagu on. «Palju õnne sünnipäevaks uuele minale!»

Liisa Leetma ja muusik Joosep Järvesaare perre sündis 2021. aasta 18. detsembril tüdrukutirts, kes sai nimeks Elsa.