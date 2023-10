VARGUSTEROHKE NÄDAL ⟩ Tallinna toidupoes püüdis varas kaupa täis ostukäruga põgeneda

G4Si patrullekipaaž aitas kinni pidada isiku, kes püüdis varastada kaupa maksumusega 134 eurot ja 90 senti. Nimelt pani ta ostukäru toidukaupa täis ja üritas sellega kauplusest põgeneda. G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul avaldas Elu24-le, et sündmus leidis aset Tallinnas. «Kaupluseketti me avalikustada ei saa. Täpseid tooteid, mida varastada püüti, me ei fikseerinud. Kogus oli üsna suur. Patrull oskas vaid öelda, et tegu oli toidukaubaga, muud kaupa selles kaupluses ka eriti ei müüda,» ütles Tuul.