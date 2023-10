Suhted võtavad nüüd kriitilisema ja nõudlikuma tooni. Loe lähemalt, mida toob kaasa Veenuse liikumine Neitsis ning millal on helgemad ja keerukamad päevad.

Veenus Neitsis muudab meie armastusevajaduse märksa lihtsamaks ja maisemaks. Seda tajuvad kõigepealt inimesed, kes on rohkem kontaktis oma naiseliku poole ja energiaga, kuna see muutus toimub just nimelt naiselikus energias. Suhetes hakatakse rohkem jälgima ja mõõtma, kas partner ikka tegelikult hoolib ja oskab igapäevaelus abiks olla.