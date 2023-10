Autojuhte hämmastab jalakäijate hooletus: lapsevankriga naine astus lihtsalt sõiduteele

Küllalt sageli ilmub meedias lugusid liiklusõnnetustest, milles saavad kannatada jalakäijad. Elu24 toimetusele saadetud kirjas kurdab tallinlasest autojuht, et näeb igapäevaselt liikluses arvukalt hooletuid jalakäijaid, kes astuvad ülekäigurajale ilma autot vaatamata. «Kas jalakäija teab, et ta peab ka ise veenduma oma ohutuses, mitte kasvõi elu hinnaga rõhutama oma «õigusi»?» küsib mees ja toob mitu näidet olukordadest, mida ta on viimaste päevade jooksul näinud.