Pole mingit kahtlust, et Iisraeli julgeolekujõud on ühed maailma parimad. Ometi ei õnnestunud neil efektiivselt takistada terroristide laupäevast rünnakut, mille üheks sihtmärgiks oli muusikafestival vaid mõne kilomeetri kaugusel Gaza piirist, Re’imi kibutsis. (Kibuts on Iisraelis levinud vabatahtlik ühismajandi vorm, kus omand on ühine ja tulud jagatakse võrdselt.)