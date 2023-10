SODIAAGISOSINAD ⟩ Oleme ühe pika tsükli lõpus ja teise alguses: nädal tuleb intensiivne, kohati ehk isegi kaootiline

Soovitused nädalaks

Ära kiirusta, kuid tee need sammud, mis tunduvad tõeliselt olulised ja vajalikud.

Püüa luua teadlikult ruumi, et ebavajalik saaks elust lahkuda ning uued ja paremad kvaliteedid asemele tulla.

Üks eluperiood on läbi saanud. Kas sa oled aru saanud, mis see on? Mis teekond saab sel nädalal lõpu? Ja milline uus teekond algab nüüd?