UUS ARMASTUS ⟩ Silvia Ilves salapärasest härrast: ta on küll seitsme maa ja mere taga, ent hoolib minust päriselt

Vestlesime Silvia Ilvesega teisipäeva õhtupoolikul, kui tal lõppes just saksa keele tund. Kas kõigepealt tuli Silvia ellu saksa keel või sakslasest armastatu? Tšellist ütleb, et esmalt asus ta õppima saksa keelt ja seda Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistriõppe raames. Ning seejärel tekkis tal oma elus ka vajadus saksa keelt osata, sest lõkkele lõi leek tema ja sakslasest muusiku vahel. «Teda ei seo Eestiga mitte miski muu kui vaid üks muusikaline projekt, milleks ta oli siia kutsutud. Me kohtusime tööalaselt,» avaldab Ilves. «Ma teda absoluutselt reeta ei taha!» ütleb tšellist kindlalt.

«Tuli saksa keel mu ellu, tuli see laul «Muinaslugu muusikas» ja siis ta tuli Eestisse natukeseks, võttis rendiauto ja sõidutas mind Räpinasse lastega. Ta tuli lihtsalt, et olla koos, kuid 7. oktoobril pidi ta lahkuma,» räägib Silvia. «Mulle õmmeldi just uhket kleiti selga, kui tema läks,» avaldab Ilves, kes astus üles laupäeval Vene kultuurikeskuses toimunud Raimond Valgre juubelikontserdil. Tšellist kandis uhket punast ballikleiti ja esitas laulu «Muinaslugu muusikas» tunnistades, et laul räägib nagu tema elust, mis hetkel on samuti muinasjutuline. «Proovis ei suutnud ma oma tundeid varjata. Mina pidin olema laval samal ajal kui tema lahkus lennule,» meenutab Ilves emotsiooniderohket laupäeva. «Kui kontsert algas, oli ta läinud.»