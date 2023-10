«Tütar siis ütles, et emme, sulle meeldis see saade ja sa pead sinna kandideerima. Tõi mulle telefoni ja ütles, et ma pean selle kohe ära tegema,» meenutab Reili muiates. «Ma ikka mõtlesin mitu korda ümber, kas ma julgen, enne kui ennast kirja panin.»