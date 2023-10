Palestiina islamistlik rühmitus Hamas korraldas 7. oktoobril Iisraeli vastu seeria koordineeritud rünnakuid, tulistades Gaza sektorist rakette, kui võitlejad ületasid piiri. Seejärel olid Iisrael rünnakud Hamasi kontrolli all olevale Gazale ja Iisraeli võimud teatasid, et riik on nüüd sõjas.