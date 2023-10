MIKS NII KAUA? ⟩ Mooste elanik: olime 24 tundi ilma elektri ja veeta

Rõigas räägib, et AS Põlva Veel on võimekus taastada generaatorite toel ka kogu Mooste süsteem, mis on väga ressursimahukas, aga seda ei tehta enne 24 tunni möödumist ja olukorras, kus probleemid esinevad mitmes paigas ning vaja on reageerida väga paljudes erinevates kohtades korraga. «Pühapäeval väljastati ka teade, et valmisolek süsteem generaatoritega käivitada on AS Põlva Vesi poolt Moostes esmaspäeva hommikuks olemas, aga õnneks suudeti elektrivõimekus selleks ajaks taastada,» ütleb Rõigas.