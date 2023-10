«Teadmatus on kõige hullem. Mingit lootust justkui ei ole, öeldi, et reedeks, aga see on ju uskumatu,» nendib kodurestorani MerMer perenaine Merrit Kiho. Viimase sõnul on Juminda poolsaar elektrita ja nii on ka kodurestorani uksed külastajatele suletud. «Eilsed külalised jäid veel igati rahule, aga nii külmas elamises ei saa enam süüa pakkuda...»