ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Hamasi rünnak Iisraeli vastu venitas Putini näole laia naeratuse

Kui Hamas 7. oktoobril Iisraeli rakettidega ründas, oli see kindlalt teada ka Putinile, kirjutab Juku-Kalle Raid. Ja Putin usub, et jama lähis-idas annab talle mitmekordsed võimalused Ukrainas. Teisisõnu loodab Putin, et äkki on see tema kauaoodatud «aken Euroopasse».