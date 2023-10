«Tuul on meeletu ja ma arvan, et see asi siin läheb järjest hullemaks,» kirjeldas kipper Andreas Jõesaar laupäeval möllanud tormi otse Lennusadamast. Õnneks pääsesid Jõesaarele kuuluvad purjekad tormist kahjustusteta, Pirita ja Noblessneri sadamas oli olukord veidi kurvem ning teadaolevalt vajus vee alla mitu veesõidukit. Pirita sadama kapten Toomas Tutk rõhutas Elu24-le, et torm uputas vaid ühe veesõiduki: «See purjekas, mis läks (põhja – toim), see tõsteti välja ja oligi kõik.»