NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Kaalud vajavad suhetest puhkust, Veevalaja kardab midagi kaotada

Tuleb tõdeda, et ees on võrdlemisi raske nädal, mille mõju algas juba viimase nädalavahetusega. Kaks kõige agressiivsemat planeeti on sattunud omavahel vaenujalale (Marss kvadraadis Pluutoga), ressursid on piiratud ning inimsuhted külmenevad (Veenus opositsioonis Saturniga) ning paljud olukorrad tunduvad parandamatult haavatud (Päike opositsioonis Chironiga). Kuni reedeni saadavad meid kollektiivsel tasandil vaid pingeseisud - parem on olla valmis, kui teadmatuses.