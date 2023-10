Juba teist päeva räsib Eestit tugev torm. Tugev tuul on murdnud lugematul arvul puid, siin-seal ka katuseid, paljude eestlaste reaalsuseks on ka kadunud elekter ja mõni pidi isegi lambaid päästma ruttama. Toome siinkohal suurema ülevaate tormikahjustustest, mida eestlased ühismeedias viimastel päevadel on jaganud.