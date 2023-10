Kohtla-Järve linnapea kirjeldab kolleegi ründamist: tõmmati pikali ning peksti maaslamajat korduvalt jalaga näkku

Põhjarannik vahendas septembri lõpus, et Kohtla-Järvel on küpsemas võimupööre. Artiklis kirjutati, et Virve Linderi juhitava Kohtla-Järve linnavalitsuse ametis püsimine on olnud heitlik nagu toss tuule käes esimestest päevadest alates. Nii on see kestnud juba ligemale kaheksa kuud.