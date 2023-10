Koomik Sander Õigus eestlasest: ainult saunas ja Facebookis sõimamine ei vii mitte kuskile

Ainult Eesti lavadest «Hommik Anuga» saatekülaline, püstijalakoomik Sander Õigus (33) huvi ei tunne. «Eesmärk on ikka välismaa, arvan, et olen see aasta rohkem Eestist väljas esinenud kui Eestis,» tunnistas koomik ja lisas: «Eesmärk on ikka maailma kõige parem olla. Miks muidu teha? Siin läheb väga ruttu väga igavaks.»

«Minu jaoks on müstiline, ma räägin, siin ei ole paremat-vasakut, [...] kuidas me ennast nii kaugele oleme tõstnud poliitikast ja kuidas me laseme teha inimestel, mis nad tahavad. [...] Käraka müük on ainuke asi, mille peale inimesed üldse midagi ütlevad,» kommenteeris Õigus ja tõi välja ka automaksu, mille peale eestlased rohkem häält on tõstnud.