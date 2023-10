«Pirita jahisadamas läks kellelgi halvasti,» räägib Carri Ginter, kes kõndis mööda uppuvast paadist ning jäädvustas sündmuse videole. «Seal neid paate, mis vastu kaid peksavad, on palju. Seal on päris suur jama. Inimesed ikka näevad vaeva, et neid hoida,» kirjeldab Ginter olukorda.