Laupäevaks lubati kõige suuremat tormi just Ida-Virumaale, kuhu on praeguseks hetkeks jõudnud ka saatejuht ja Elu24 peatoimetaja Katrin Lust .

«Kell on kolm ja torm on siia jõudmas,» kirjeldab Lust kohapeal valitsevat olukorda, kuidas lained Narva-Jõesuus on kerkinud väga suureks.