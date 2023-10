Poliitik Keit Pentus-Rosimannus kirjutab ühismeedias, et viimased kaks nädalat on möödunud natuke stressirohkemalt. «Mul on olnud tööl tihedad päevad, sest aasta kõige keerukam töö - hinnang 240 miljardilisele 2022. aasta Euroopa Liidu eelarvele - sai eile lõpuks avalikustatud,» märgib ta.