Miljonitel inimestel üle maailma on sama hommikune rituaal. Nad tõusevad voodist ja enne kui nad midagi muud teevad, valmistavad nad endale mõnusa tassitäie kohvi. See mõru jook on muutunud tänapäevase elu nii igapäevaseks osaks, et paljud peavad seda enesestmõistetavaks ja vähesed teavad, milline on joogi ajalugu. Alates legendaarsest päritolust, olles väidetavalt pärit Etioopiast, kuni võtmerollini nii valgustusajastul kui tööstusrevolutsiooni perioodil, on kohv palju enamat kui lihtsalt jook. Niisiis, istugem maha, valagem endale tassike kohvi ja uurigem maailma lemmikjoogi hämmastavat ajalugu.