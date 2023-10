KASUTAD KA? ⟩ Eestis müüakse populaarset kuivšampooni, mis võib tekitada vähki

Batiste kuivšampooni omanik Church & Dwight on nõustunud maksma 2,5 miljonit dollarit, et lahendada ühishagi, milles väidetakse, et populaarsed kuivšampoonid sisaldavad teadaolevalt kantserogeeni benseeni. Lepingu kohaselt võivad kliendid, kes ostsid Batiste kuivšampoonitooted enne 30. maid 2023, raha tagasi või väikese hüvitise, kirjutab Green Matters.