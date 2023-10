VIDEO ⟩ 2300-aastane haud sisaldab Aleksander Suure armeega kaasas olnud kurtisaani säilmeid

Arheoloogide sõnul viitab naine, kes sängitati Jeruusalemma teele ja kaugel ühestki asulast, sellele, et ta võis olla professionaalne saatja ehk hetäär, kes reisis koos sõjaväelastega, olles esimene omataoline avastus, teatab Live Science .

«Kõige tõenäolisemalt on see Kreeka päritolu naise haud, kes saatis hellenistliku armee või valitsuse kõrget liiget,» ütlesid teadlased avalduses. Nad lisasid, et tema klient võis võidelda mõnes Aleksander Suure sõjas või konfliktides, mida nimetatakse diadohhide sõdadeks, mille käigus võitlesid Aleksandri kindralid võimu pärast tema surma järgselt. Sõjad kestsid 323 kuni 275 eKr.