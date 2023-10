ERIMEELSUSED ⟩ Jõgeva elanik ja kohalikud ettevõtted veavad vägikaigast: kortermaja juures seisab juba nädalaid lahtine auk

Jõgeval Jaama tänaval asub seitsme korteriga elumaja, mille elanikel on lõpuks lootus saada majja voolav vesi. «Ma ise siin aastaid ei elanud, korter oli välja üüritud. Nüüd tulin tagasi. Maja asub keset Jõgeva linna, ent siin pole kunagi olnud kanalisatsiooni ega vett. Ma nüüd hakkasin kevadel ajama seda asja, et saaks elamiskõlblikuks selle maja,» räägib maja elanik Ain. «Ühistul oli aga nii vähe finantse remondifondi kogunenud, et sellest summast poleks piisanud. Käisime vallas abi küsimas ja lubati, et saame abi. Vald ütles, et kui me ise 500 või 1000 euroga finantseerime, siis ülejäänud kulud katab vald,» räägib Ain lisades, et vald oli korteriühistul soovitanud pöörduda ühe kindla firma poole.