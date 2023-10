OLED NÕUS? ⟩ Need neli sodiaagimärki on emotsionaalselt kõige intelligentsemad

Emotsionaalne intelligentsus on võime märgata iseenda ja teiste tundeid ning käituda neile vastavalt. See võimaldab ka häälestada oma tundeid nii, et oleksime kooskõlas keskkonnaga ning mõtleksime ja käituksime, nagu hetkel on sobiv. Mõned tähemärgid ei sea tundeid esikohale, samas kui teised toimivad just tundeid arvestades.