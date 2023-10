Eesti ettevõtja Mihkel Vaasa on endine kontoritöötaja Tallinnast. Täna elab Eesti mees Kanadas Quebéci provintsis, kus temast on saanud suur õunakasvataja ja tulevane siidritalu peremees! «Ma olen püsimatu, minu kodu on peamiselt olnud seal, kus mu müts on nagisse läinud,» tunnistab Vaasa «Roaldi retked» saates ja nendib, et ihkas juba ammu oma ellu muutust.