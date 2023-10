VIDEOINTERVJUU ⟩ Telesaates «Ma näen su häält» osalenud räppar Steven pürgib Eesti muusikamaastikku: üritan omanäoliseks jääda

Steven on veel avalikkusele üsna tundmatu, kuid ta loodab, et varsti see muutub. Noor artist jagab, et Eesti räpparitest on tema suurimaks eeskujuks poolest nublu just enda taktika ja familiaarsuse. «Ja Reket on luulespetsialist,» räägib Steven, kellel on viimasega nii mõndagi ühist, sest poiss on samuti väga pikk, viskab lausa 198 sentimeetrit. Sellegipoolest ei kavatse ta järgmiseks Reketiks saada. «Ma olen järgmine Steven, üritan omanäoliseks jääda,» räägib ta, lisades, et oleks väga avatud muusikutega koostöö tegemisest.