VIDEOINTERVJUU ⟩ Rahvamuusikule tõi saates osalemine pisarad silma: isegi naine ei tea, et ma siia tulin!

«Emotsioonid on üle pea!» räägib Rahvamuusikuna «Ma näen su häält» saates osalenud 73-aastane Toivo Teder , kes pühib samal ajal õnnepisaraid. «Tunne on hea, et sain ära tehtud selle pulli!» tunneb ta enda üle uhkust.

Mehe sõnul said kõik osalised saate proovis teineteise üle korralikult naerda, nii, et kõhud kõveras olid, kuid kohtunikke ette astudes vedasid Toivo sõnul teda närvid alt. «Ei õnnestunud ära lollitada neid,» tunneb ta veidike kahetsust, sest eesmärk oli siiski saatest võidusummaga lahkuda.

Saates osalemise idee peale tuli hoopis üks Toivo lapselastest, kes ta saatesse registreeris. «Ta on ainuke kes teab,» räägib mees, kes hoidis saladust isegi enda abikaasa eest ning lubas seda hoida seni kuni saade eetris on. Hädavaleks rääkis ta naisele

Toivo mängib Tõrvas rahvamuusikaansamblis Jauram, kus kõigil on omatehtud jauramid ning kõik rütmipillid on tema käes. «Kui esinema kutsute, siis mängime nii kaua, kuni viimane lava pealt ära läheb ja enam tantsida ei jõua! Meie moto on siukene ja see töötab väga hästi! Peaasi, et saab teistele rõõmu pakkuda ja siis saab ise ka hea emotsiooni ja tõstab tuju!» jagab ta.