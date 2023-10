Õiguskaitseorganid avastasid sekti, mida tuntakse kui 764 ja veel mitme varjunime all, uurides murettekitavaid sotsiaalmeedia postitusi, mille tegi Angel Almeida, 23-aastane Queensis Astorias elanud mees, teatab The Guardian .

FBI avaldas 12. septembril hoiatuse 764 kohta, märkides, et rühmitus «otsib sihilikult alaealisi ohvreid avalikult kättesaadavatel sõnumiplatvormidel, et pressida neilt välja enesevigastamise aktide salvestamine või otseülekanne ning laste seksuaalse kuritarvitamise materjali tootmine». See hoiatus on Ameerika Ühendriikide õiguskaitseorganite esimene ametlik mainimine 764 kohta.