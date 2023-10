Kuigi esinemiskogemusi on olnud kuhjaga, tõdes Juht päev enne etendust, et ärevus on ikkagi sees. «Ei tea, mida oodata ja eks kahekümne aasta jooksul on tegelikult juhtunud igasuguseid asju. See on olnud omaette peatükk. Lisaks ma esinen nii, et üheaegselt tantsin ja räpin ning see on juba omaette proovikivi,» rääkis tänavatantsupioneer.