«Öösel või hilisõhtul tehti tühjaks Patkülas iseteenindus meetaru, sentigi jätmata. Selge, et selline äri on risk, kuid ikka loodad inimese aususele ja austusele – see on ju teise inimese suur töö ja vaev. Noor mees, mõned aastad tagasi mesinikuks end koolitanud, on väga pühendunud oma tööle,» avaldab ta.