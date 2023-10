«Nüüd on tulemus see, et täna potsatas postkasti võlanõue Levikomi poolt,» räägib Harjumaal elav Renee. Võlanõude teeb eriti absurdseks see, et viimased poolteist aastat pole ta firma teenuseid kasutanud. Renee pole tegelikult ainus ning ootamatuid arveid on saanud teisedki eestimaalased.