Robin Valting uuest reisisaate telgitagustest: kui sa pead ikka alligaatorile selga hüppama, siis...

Robin Valting tuli koos Andrei Zevakiniga eelmisel aastal välja oma esimese tõsielusarjaga «Villa». Nüüd on juutuuberite duo aga ette võtnud uue teleprojekti, milleks on hulljulgeid väljakutseid ja põnevaid seiklusi täis reisisaade «Zevakin ja Valting VS Ameerika».