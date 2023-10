Nädalapäevad tagasi avaldas Brigitte Susanne Hunt oma sünnipäeval, et tema raamat on pinnuks silmas miljonärist ärimehele Indrek Rahumaale.

Kui te arvasite, et see on läbi, siis te eksisite! Skandaalitar Brigitte Susanne Hunt postitas kolmapäeva pärastlõunal Instagrami terve posu videoid, kus pahandab Indrek Rahumaaga. «Ma tean, et sul on raha ja sa teed endast kõike, et mind kaevata kohtusse,» lajatab Brigitte Instagramis.