AUTO SODIKS ⟩ FOTOD! Siledaks kulunud rehvidega Mersu sõitis Nõmmel vastu puud

«Täna kella poole kahe ajal sõitis Nõmmel 30ne alas Mersu otse vastu puud,» öeldi Elu24 toimetusele saabunud vihjes. «Torkas silma, et autol olid all rehvid, mis olid täiesti siledad. Mersu on sodiks,» ütleb pealtnägija.